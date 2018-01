Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в хищении $500 млн

Украинский бизнесмен Вадим Шульман доказывает в суде Лондона факт хищения у него Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым более $500 млн, сообщило издание Kyiv Post, располагающее исковым заявлением В.Шульмана.

По данным издания, истец подал заявление в мае 2017 года. В документе он утверждает, что И.Коломойский вводил его в заблуждение с самого начала их бизнес-отношений – совместной покупки в 2000 году Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК, Днепропетровская обл.) и Днепропетровского металлургического завода (ДМЗ) им. Петровского.

Заявление содержит свидетельства и о ряде других противоправных действиях И.Коломойского, начиная с конца 90-х по 2016 год, а также эпизоды с участием экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, российского олигарха Романа Абрамовича, лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Кроме того, В.Шульман утверждает, что И.Коломойский использовал ПриватБанк (Киев) в качестве своей "копилки" и некоего личного счета.

В.Шульман требует от И.Коломойского и Г.Боголюбова возврата похищенных средств.

Истец в заявлении также приводит эпизод с И.Коломойским, произошедший летом 2016 года: на фоне роста давления на экс-собственника ПриватБанка ввиду надвигающейся национализации финучреждения тот уговаривал В.Шульмана "не бить лежащего". Вместе с тем, указывает В.Шульман, еще весной того же года Г.Боголюбов на встрече с ним в Монако убеждал, что никакие средства не будут возвращены. "Просто бизнес - ничего личного", - цитируется в исковом заявлении Г.Боголюбов.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица ПриватБанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.