Ряд компаний в Одессе за два года присвоили более 100 млн грн, предусмотренных на автодороги

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм причинения ущерба критической транспортной инфраструктуре – ряд компаний в Одессе незаконно присвоили за два года более 100 млн грн, предусмотренных на строительство и ремонт автодорог.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, установлено, что группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов. Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов.

Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн грн. В судебном порядке уже доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в сумме 5 млн грн.

Согласно заключению экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры Украины и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

По материалам СБУ Антимонопольный комитет Украины применил в отношении группы компаний штрафные санкции в сумме более 37 млн грн и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года.

Материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал строительно-монтажные компании ООО "СК Дорлидер", ООО "СК Дорсервис", ООО "Пивденьдортех" на общую сумму более 37 млн грн за антиконкурентные действия во время закупок услуг по ремонту автодорог.

"Одесским областным территориальным отделением АМКУ был раскрыт заговор при закупке услуг текущего ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы и автомобильной дороги государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка", - написал председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.