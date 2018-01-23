Экономика

18:00 23.01.2018

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1%

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1%

 Промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом, в том числе в декабре-2017 к декабрю-2016 снижение составило 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2017 к декабрю-2016 увеличилось на 0,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство выросло на 1%, а с учетом сезонного фактора – на 1,9%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2017 к декабрю-2016 рост составил 4,4%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован спад на 4,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13,3%, что, вероятнее всего, было связано с необычно теплым началом зимы.

Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 4%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров произошел спад на 5,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло - на 6,5%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

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