Экономика

19:20 22.01.2018

"Захиднадрасервис" хочет заключить СРП для добычи на 6 площадях Западной Украины

"Захиднадрасервис" хочет заключить СРП для добычи на 6 площадях Западной Украины

ООО "Захиднадрасервис" (Богородчаны Ивано-Франковской обл.) бизнесмена Зиновия Козицкого хочет разрабатывать шесть площадей в Ивано-Франковской и Львовской областях в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), сообщила пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По ее данным, соответствующее обращение в течение двух недель рассмотрит рабочая группа межведомственной комиссии по организации подписания и выполнения СРП.

Речь идет о добыче в рамках площадей Угневская, Липниковская, Тисовецкая, Тершаковская, Дибровская и Саджавская.

Как сообщалось, в марте 2016 года "Захиднадрасервис" на аукционе Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Украины предложила наибольшую цену в размере 2,322 млн грн за лицензию на разработку Быстрицкой нефтегазовой площади (Львовская обл.).

"Захиднадрасервис" в январе-ноябре 2017 года добыло 4,036 млн куб. м (-71,4% к 11 мес.-2016). Также подконтрольная З.Козицкому компании ЧП "Нордик" в январе-ноябре-2017 добыло 28,703 млн куб. м (+15,6 раза), а ООО "Горизонты" – 6,446 млн куб. м (-24,2%).

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