Экономика

18:51 22.01.2018

Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической организации

Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической организации

Киев намерен возобновить членство во Всемирный туристической организации (UNWTO), в которую в настоящее время входят 158 стран.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор Центра развития туризма Владимир Царук, эта тема обсуждалась на встрече генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили с начальником управления туризма и промоций Киевской горгосадминистрации (КГГА) Антоном Тараненко во время 38-й Международной туристической выставки FITUR (Испания).

"Столица Украины с обретением членства сможет организовать на своей территории одно из международных мероприятий при поддержке UNWTO, а участвовать в международных конференциях и конгрессах под эгидой этой туристской организации", - сказал А.Тараненко.

Во время 38-й Международной туристической выставки FITUR, прошедшей в Мадриде (Испания) 17-21 января, Киев презентовал свои туристические возможности, а также самое главное спортивное событие в мире европейского футбола - финал Лиги чемпионов, который состоится 28 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Макет Кубка Лиги чемпионов на стенде Киева был особо популярным среди посетителей туристической выставки, чтобы сфотографироваться с ним стояла очередь посетителей. Уверен, что теперь тысячи испанских болельщиков приедут в Киев на финал Лиги чемпионов", - сказал А.Тараненко.

Всемирная туристская организация (UNWTO) - ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма. Ее высший руководящий орган - Генеральная ассамблея, которая созывается раз в два года.

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