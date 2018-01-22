"Укрэнерго" заказало у "Запорожтрансформатора" оборудование на 330,8 млн грн

НЭК "Укрэнерго" и ЧАО "Запорожтрансформатор" 16 января подписали договор на поставку шести единиц трансформаторного оборудования за 330,806 млн грн (с НДС), сообщается в системе ProZorro.

Закупка проведена по переговорной процедуре, "Укрэнерго" обосновало применение этой процедуры отсутствием альтернативных поставщиков такой продукции.

Трансформаторное оборудование будет установлено на подстанции 750 кВ "Днепровская", цена соглашения помимо стоимости трансформаторов и автотрансформаторов учитывает также стоимость систем мониторинга и шефмонтажа всего оборудования.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.