Энергоблок №2 Ривненской АЭС, отключенный из-за срабатывания автоматической защиты, подключен к сети

Энергоблок №2 Ривненской АЭС в субботу днем подключен к энергосети после устранения замечаний, приведших к остановке блока 19 января, сообщил пресс-центр НАЭК "Энергоатом".

"20 января 2018 года в 12:11 энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний, приведших к останову блока. Проводится набор мощности в соответствии с "Регламентом...", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15.00 в работе находятся два энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 1200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Энергоблоки №1 и №3 находятся в планово-предупредительных ремонтах. Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиками, указали в пресс-центре.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщалось, блок №2 Ривненской АЭС 19 января в 11.20 был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.