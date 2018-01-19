Частные пассажирские автоперевозчики Львовской области аннулируют льготы на проезд для пенсионеров с 20 января

Начиная с 20 января 2018 года, пенсионеры Львова и области будут платить за проезд в автобусах 100% от стоимости билета, заявляет Львовская областная организация Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков.

В сообщении указано, что решение о взимании 100% оплаты с пенсионеров приняли автотранспортные предприятия области в связи с ухудшающимся экономическим положением предприятий и отсутствием реальных действий со стороны властей для решения проблемы.

Кроме того, в сообщении указано, что бесплатный проезд пенсионеров установлен не законами Украины, а постановлением Кабмина. В настоящее время в области насчитывается более 500 тысяч пенсионеров по возрасту.

В Ассоциации отмечают, что другие категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд в соответствии с действующим законодательством, будут и дальше пользоваться маршрутками бесплатно.

В то же время заместитель городского головы Львова Сергей Бабак заявил журналистам в пятницу, что направил в управление Гострансбезопасности письмо с просьбой принять соответствующие меры. "Львовский горсовет считает такие действия частных перевозчиков нарушением закона", - подчеркнул он.

С.Бабак добавил, что на маршрутах, которые обслуживает коммунальное АТП №1, никаких изменений не предвидится.

Осенью 2017 года частные перевозчики ввели 50% оплату за проезд для пенсионеров по возрасту на маршрутах во Львовской области.