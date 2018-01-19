Конкуренция нивелирует возможное повышение стоимости пользования вагонами "Укрзализныци" от введения рыночного тарифа - Кравцов

Конкуренция и рыночные механизмы фактически нивелируют возможное повышение стоимости пользования грузовыми вагонами ПАО "Укрзализныця" после дерегуляции вагонной составляющей тарифа и приведения его к среднерыночным показателям, считает исполняющий обязанности председателя правления ПАО Евгений Кравцов.

"После того, как мы завершим дерегуляцию, мы ожидаем, что после повышения стоимости с нашей стороны, частые операторы должны будут автоматически понизить стоимость со своей, чтобы быть более конкурентными. Возможно, будет повышение стоимости на первом этапе, кратковременное, но из-за того, что мы не единственные операторы на рынке, оно будет незначительным. Если говорить о самом популярном рынке - полувагонах, то там 70% принадлежит не нам. Более того, мы, на самом деле не повышаем стоимость для клиента, мы забираем часть маржи, которая оседала у недобросовестных третьих лиц, экспедиторов и посредников", - сказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Говоря о новшествах дерегуляции и внедрения рыночной стоимости пользования вагонами, Е.Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" установила формульный подход в определении стоимости вагонов и сравнивает его с тем анализом рынка, который имеется на сегодняшний день.

"Что предполагает этот подход? – Это установка стоимости вагона исходя из формульного расчета. Формула основана на инвестиционной привлекательности вагонов, как объекта для вложения средств", - отметил он.

По словам главы ПАО, основной подход в том, что его специалисты рассчитывают суточную стоимость вагона для полной его окупаемости в течение срока службы вагонов, в зависимости от типа подвижного состава и добавляют коэффициент рентабельности и стоимости денег во времени. "Иными словами, мы берем стоимость вагона на сегодняшний день, для полувагона это, к примеру, 1,1 млн грн, добавляем к этой стоимости ремонт (в течение всего жизненного цикла вагона), плюс индекс промышленных цен и корректируем на стоимость денег во времени в течение всего жизненного цикла вагона. Если говорить о полувагоне – это 22 года эксплуатации. Это все делим на весь жизненный цикл. В итоге мы вышли при расчете таким методом на цифры, которые близки к рыночным и намеренно на первом этапе мы водим цены ниже рыночных", - констатировал Е.Кравцов.

На сегодняшний день, по его словам, полувагон стоит по новым ставкам "Укрзализныци" 542 грн без НДС, а рыночная стоимость составляет порядка 600-800 грн.

"По итогу расчетов мы вышли на цифры стоимости: полувагон – 542 грн, окатышевоз – 625 грн, минераловоз – 645 грн, зерновоз – 655 грн, крытый вагон – 570 грн. Все цены являются расчетом по "нижней планке». Мы ожидаем значительный экономический эффект от этих действий, который будет исчисляться несколькими миллиардами гривень по году", - добавил руководитель "Укрзализныци".

Кроме того, по его словам, в методологию указанных процессов заложена норма о том, что формула расчета будет пересматриваться как минимум раз в квартал, так как на сегодняшний день есть довольно серьезные сезонные колебания в спросе на подвижной состав.

"Также важный момент – у нас теперь, в связи с применением нового подхода, будет определенная разница в стоимости повагонных и маршрутных отправок. Для нас, значительно выгоднее и эффективнее работать с маршрутными отправками – быстрее формируются, необходимо меньше затрат на формирование состава, лучше планируется график. В этой связи мы будем стараться стимулировать всех грузоотправителей переходить на маршрутные отправки, хоть это не всегда возможно. В итоге маршрутная отправка будет приблизительно на 10% дешевле повагонной", - сообщил Е.Кравцов.

В целом, от введения рыночной стоимости пользования вагонами "Укрзализныця" ожидает максимальной минимизации коррупционной составляющей в распределении вагонного парка.

"В плане дополнительного дохода - мы осторожно подходим к цифрам и в финансовый план мы заложили около 3 млрд грн, может будет больше", - резюмировал Е.Кравцов.

Как сообщалось, правление ПАО "Укрзализныця" 17 января 2018 года утвердило процедуру определения платы за использование собственных вагонов компании, в завершение процесса дерегуляции вагонной составляющей тарифа для парка собственных вагонов компании, во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 1 февраля 2017 года №64.

"Укрзализныця" со ссылкой на оценки экспертов отмечала, что объем этого специфического рынка может составить до 5 млрд грн в год, что, по мнению Е.Кравцова в первую очередь, позволит увеличить поступления средств на развитие компании.

Дерегуляция вагонной составляющей будет внедряться в два этапа. На первом будет применяться формульный расчет ежедневной оплаты за услугу перевозки в вагонах компании. На втором этапе внедряется система ежедневных электронных торгов в сотрудничестве с командой "ProZorro. Продажи". Так, на торги будет выставляться часть порожнего парка. По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату. Параллельно, по заказу "Укрзализныци", одна из компаний "большой четверки" составит свой индекс стоимости услуг по перевозке.

Между тем, Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор" в пятницу заявила, что стоимость железнодорожных перевозок вырастет минимум на 20% после внедрения рыночного механизма определения стоимости перевозок в вагонах "Укрзализныци».

"Такое повышение объясняется текущей разницей арендной платы между собственными и частными вагонами. То есть, если "Укрзализныця" "выравнивает" арендную плату за свои вагоны до рыночного уровня, то разница автоматически перенесется на тариф - минимум "плюс" 20% к существующей цене", -отметила руководитель аналитического отдела асоциаци Руслана Бутыло.