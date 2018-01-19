Экономика

18:05 19.01.2018

Гонтарева в Украине и готова к отчету в Верховной Раде

Гонтарева в Украине и готова к отчету в Верховной Раде

 Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, ожидающая с мая 2017 года удовлетворения заявления об отставке, в настоящее время находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде, сообщила пресс-служба центробанка.

"Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что В.Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ", - сообщается на странице центробанка в соцсети "Фейсбук".

В подтверждение к сказанному на странице обнародовано фото В.Гонтаревой на фоне центрального здания НБУ с датой 19 января 2018 года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы Якова Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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Интерфакс-Украина
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