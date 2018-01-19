Нефть продолжает дешеветь на прогнозах МЭА

Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу, завершая неделю снижением, на прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих "взрывной рост" добычи в США в 2018 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв снизилась на $0,37 (0,53%) - до $68,94 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,43 (0,67%) - до $63,52 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 1,9%, контракт завершает снижением первую неделю в 2018 году. Стоимость WTI на этой неделе уменьшилась на 1,6%.

Ралли на нефтяном рынке остановилось после подъема цен до трехлетних максимумов ранее в этом месяце.

Ряд инвестбанков, включая Citigroup Inc., ожидают, что страны ОПЕК+ завершат ограничение добычи в середине этого года, поскольку их цель сокращения глобальных запасов нефти достигнута. В то же время, представители ОАЭ, Ирака и Кувейта настаивают, что ОПЕК+ не намерена прекращать выполнение соглашения.

Согласно прогнозу МЭА, добыча нефти в США в текущем году увеличится на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,4 млн б/с, побив рекорд с 1970 года. Таким образом, добыча в США превысит производство нефти в Саудовской Аравии и сравнится с уровнем добычи в России - двух крупнейших нефтедобывающих стран.

"Прогноз МЭА поддерживает тему о том, что страны, не входящие в ОПЕК, начнут наращивать добычу при текущем уровне цен на нефть", - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Это еще одна причина быть осторожным в плане чрезмерных покупок нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По данным МЭА, средний уровень выполнения соглашения 14 членов ОПЕК составил 95% в прошлом году, за счет чего им удалось снизить добычу до 39,2 млн б/с с 39,6 млн б/с. Но увеличение производства в США компенсировало около 60% этих сокращений.

Увеличив добычу на 600 тыс. б/с в прошлом году, США "превзошли все ожидания", выиграв от более высоких цен на нефть и "снижения издержек", активизировали деятельность по бурению и меры по повышению эффективности, применяемые в период экономического спада, отмечает МЭА.

Главный исполнительный директор ConocoPhillips, Райан Лэнс полагает, что рост цен на нефть может подтолкнуть американских нефтепроизводителей к увеличению инвестиций в добычу.

Производство нефти в США, по его оценкам, может вырасти более чем на 800 тыс. б/с за год.