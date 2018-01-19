Назначение главы НБУ может укрепить позиции Украины в переговорах с МВФ

Назначение нового главы Национального банка может укрепить позиции Украины в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), полагают инвестиционные эксперты.

"Такое решение положит конец существующей неопределенности относительно кандидатуры главы центробанка… Официальное назначение может также укрепить позиции Украины в намерении перезапустить сотрудничество с МВФ", - полагает экономист по России и СНГ инвестбанка Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Кроме того, добавил он, поскольку Яков Смолий уже состоит в правлении центробанка и в настоящее время выполняет обязанности главы НБУ, его утверждение в должности вселяет уверенность в преемственности следуемой центробанком осторожной монетарной политики.

Схожего мнения придерживается и руководитель аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен.

"Действующая программа сотрудничества с МВФ близится к концу. Украинской экономике крайне необходим крупный кредитор последней инстанции в инвалюте. Поэтому подготовка нового раунда сотрудничества, можно сказать, назрела. На этом фоне наличие утвержденного главы, а не исполняющего обязанности, было бы более весомой позицией в переговорах с Фондом", - считает эксперт.

В то же время руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий считает преждевременным говорить новой программе сотрудничества с МВФ и в этом контексте назначении нового главы НБУ.

"Президент может представить Я.Смолия в Давосе как официального кандидата на пост главы НБУ. Вместе с тем Украине сперва необходимо закрыть вопросы пересмотра действующей программы сотрудничества. На текущей неделе мы продвинулись к этой цели – Рада приняла закон о приватизации, появились новые инициативы по решению открытого вопроса по цене на газ. Очевидно, что украинским властям будет о чем поговорить с представителями МВФ в Давосе", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост Я.Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.