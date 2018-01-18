Металлургическое лобби вместе с депутатами и ломосборщиками с новым законом рискуют превратить города в разоренные общины без крышек люков и коммуникаций

Металлургические и ломосборочные предприятия при поддержке ряда народных депутатов в случае принятия обновленного законопроекта №7479 "О детенизации рынка металлургического сырья (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно операций с металлоломом)" рискуют превратить города и поселки Украины в разоренные территории без крышек люков и элементов коммуникаций вследствие отмены запрета сбора промышленного лома физлицами и минимизации надсмотра над приемными пунктами местных администраций.

Такое мнение высказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель одной из государственных администраций после ознакомления с текстом законопроекта "О металлоломе", внесенного рядом депутатов, в частности, от фракции Радикальной партии (Олега Ляшка), зарегистрированного в парламенте 17 января и переданного на рассмотрение комитета по экономической политике ВР 18 января.

Согласно тексту документа, нардепы предлагают отменить существующие разграничения металлолома на промышленный и бытовой, вследствие чего физлица получают право собирать промышленный металлолом.

При этом законодатели считают, что ломосборочные предприятия не должны заботиться об источниках происхождения данного металлолома, предлагая этим вопросом заниматься правоохранителям.

Кроме того, местные государственные администрации лишаются права осуществлять государственное регулирование операций с металлоломом, что в настоящее время происходит.

"Возможно, такой вариант в будущем возможен - когда местные администрации отстранены от госрегулирования данных операций, однако в настоящее время, при падении доходов населения, это может привести к повальному воровству крышек люков и элементов инфраструктуры и коммуникаций, что чревато коллапсом в функционировании коммуникаций и повышением опасности жизни населения", - полагает эксперт, попросивший не называть его имени.

Собеседник агентства добавил, что данный законопроект работает на металлургическое лобби и ломосборщиков, которые пытаются увеличить заготовку металлолома вместо нормализации функционирования рынка металлолома.

По его словам, внесение в законопроект пункта о возможности металлургической обработки металлолома только специализированными метпредприятиями свидетельствует о попытке ограничения такой деятельности со стороны других субъектов хозяйствования.

Вместе с тем, собеседник агентства отметил, что такие нововведения могут иметь место, "но не в данное сложное экономическое положение".

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, компании по операциям с ломом черных и цветных металлов, а также профильные ассоциации и объединения ранее заявили о намерении подготовить изменения в законодательство о металлоломе.

В частности, была создана рабочая группа при МЭРТ приказом №1004 от 11 июля 2017 года, подписанным первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.

По данным Министерства экономического развития и торговли, в Украине действует 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.

В Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс")