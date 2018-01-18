Морскую администрацию временно возглавит замглавы Укртрансбезопасности Петренко

Заместителем руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морская администрация), на которого временно возложены обязанности руководителя на время создания органа, назначен Дмитрий Петренко, занимавший должность заместителя Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

Кабинет министров 17 января 2018 года опубликовал постановление от 6 сентября 2017 №1095 "Об образовании Государственной службы морского и речного транспорта Украины". В Омелян сообщил что она заработает с 1 августа 2018 года. Сообщалось, что указанная служба будет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры, реализующим госполитику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности).

Служба, в частности, заключает международные договоры Украины межведомственного характера; осуществляет контроль над обеспечением безопасности перевозки грузов, пассажиров и багажа на морских и речных судах; над состоянием морских путей, функционированием служб регулирования движения судов и лоцманской проводки; проведением аварийно-спасательных работ на морском и речном транспорте, в акватории морских портов, функционированием систем радионавигации и наблюдения морской подвижной службы; проводит проверки соответствия системы охраны портовых средств; координирует в пределах своих полномочий деятельность капитанов морских портов; осуществляет регистрацию судов в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины и др.

В Украине ранее действовала Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте ("Укрморречинспекция"). Между тем, согласно постановлению правительства №442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", в Украине была создана "Укртрансбезопасность" путем слияния "Укртрансинспекции", "Укрморречинспекции" и переподчинения "Госспецтрансслужбы".

Однако положения о бывшей "Укрморречинспекции" и новосозданной Морской администрации практически схожи в части задач. Также как бывшая инспекция, так и новая служба являются центральным органом исполнительной власти. Таким образом, фактически, Кабмин воссоздал "Укрморречинспекцию", несколько видоизменив ее.

Морская администрация будет размещаться на правах аренды в здании Мининфраструктуры.