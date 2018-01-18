"Укртрансгаз" запустил крышную СЭС мощностью 0,3 МВт

ПАО "Укртрансгаз" запустило крышную солнечную электростанцию установленной мощностью 296 кВт в Боярке (Киевская обл.), сообщила пресс-служба компании.

Солнечные панели размещены на цеху, принадлежащему "Укртрансгазу". Проект является пилотным для компании.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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