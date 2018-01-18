Экономика

17:46 18.01.2018

Гривня на межбанке в четверг снизилась

Гривня на межбанке в четверг снизилась

Гривня на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,795 грн/$1 с 28,715 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,78-28,81 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,7775 грн/$1 с 28,6661 грн/$1. Торговый оборот составил $363,9 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$390,28 млн.

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