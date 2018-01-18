Экономика

17:31 18.01.2018

Проект СПГ-терминала в Гамбурге начинает прием заявок от будущих клиентов

Проект СПГ-терминала в Гамбурге начинает прием заявок от будущих клиентов

Проект строительства СПГ-терминала в Гамбурге German LNG Terminal начинает процедуру приема заявок на использование его мощностей от будущих клиентов - Open Season.

Как говорится в материалах проектной компании, до апреля текущего года проектная компания принимает выражения о заинтересованности, затем до конца 2018 года будут подписываться рамочные соглашения с клиентами, а до июля 2019 - окончательные соглашения с будущими пользователями терминала. На 2019 год намечено принятие окончательного инвестиционного решения (FID) и старт работы терминала - в четвертом квартале 2022 года.

Партнеры по проекту - Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH и Vopak LNG Holding B.V. - сейчас находятся в процессе учреждения совместного предприятия German LNG Terminal GmbH. Ранее партнеры получили одобрение Европейской комиссии на создание совместного предприятия.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Мультисервисный СПГ-терминал (включая импортные и малотоннажные операции) планируется расположить в Брунсбюттеле на Эльбе вблизи Гамбурга. Первоначально Gasunie заявила, что он может быть рассчитан на прием 4 млрд куб. м в год.

В прошлом Германия обсуждала проект крупнотоннажного терминала СПГ в Вильгельмсхафене (за проект брались E.ON, затем RWE). Германия имеет прекрасное снабжение трубопроводным газом из России и Норвегии, а также доступ к терминалу GATE LNG в соседних Нидерландах, что осложняет реализацию подобных планов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина заинтересована в привлечении американских компаний к строительству СПГ-терминала

Белоруссия может участвовать в строительстве СПГ-терминалов в Литве, Польше и Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" в 2018г намерена значительно сократить админперсонал

Количество интернет-пользователей в Украине во II полугодии 2017г сократилось на 0,6 млн из-за миграционной убыли населения

Порошенко предлагает Раде назначить Смолия главой НБУ вместо Гонтаревой

Метпредприятия 2017г нарастили потребление газа на 3%, электроэнергии – снизили на 11%

Korean Air перевела все рейсы в новый терминал международного аэропорта Сеула

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться

Промпредприятия Украины в 2017г увеличили потребление газа на 12,5%, население – снизило на 7%

"Нафтогаз" намерен усилить свои позиции на рынке продаж газа промпотребителям - Коболев

Рынок акций Украины завершил торги в четверг снижением

Emirates купит у Airbus до 36 A380, поддерживая программу выпуска крупнейшего в мире самолета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА