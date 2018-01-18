Проект СПГ-терминала в Гамбурге начинает прием заявок от будущих клиентов

Проект строительства СПГ-терминала в Гамбурге German LNG Terminal начинает процедуру приема заявок на использование его мощностей от будущих клиентов - Open Season.

Как говорится в материалах проектной компании, до апреля текущего года проектная компания принимает выражения о заинтересованности, затем до конца 2018 года будут подписываться рамочные соглашения с клиентами, а до июля 2019 - окончательные соглашения с будущими пользователями терминала. На 2019 год намечено принятие окончательного инвестиционного решения (FID) и старт работы терминала - в четвертом квартале 2022 года.

Партнеры по проекту - Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH и Vopak LNG Holding B.V. - сейчас находятся в процессе учреждения совместного предприятия German LNG Terminal GmbH. Ранее партнеры получили одобрение Европейской комиссии на создание совместного предприятия.

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Мультисервисный СПГ-терминал (включая импортные и малотоннажные операции) планируется расположить в Брунсбюттеле на Эльбе вблизи Гамбурга. Первоначально Gasunie заявила, что он может быть рассчитан на прием 4 млрд куб. м в год.

В прошлом Германия обсуждала проект крупнотоннажного терминала СПГ в Вильгельмсхафене (за проект брались E.ON, затем RWE). Германия имеет прекрасное снабжение трубопроводным газом из России и Норвегии, а также доступ к терминалу GATE LNG в соседних Нидерландах, что осложняет реализацию подобных планов.