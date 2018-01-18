Экономика

16:33 18.01.2018

Amazon сузил список городов для второй штаб-квартиры до 20

Amazon сузил список городов для второй штаб-квартиры до 20

 Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, сузил до 20 список американских городов и округов, где может быть открыта вторая штаб-квартира компании, говорится в пресс-релизе Amazon.

В число претендентов вошли практически все крупнейшие города США, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Даллас и Бостон, а также менее крупные агломерации: округ Монтгомери в штате Мэриленд неподалеку от столицы, Ньюарк около Нью-Йорка и Роли, столицу штата Северная Каролина. Также в списке есть один канадский город - Торонто.

Компания планирует инвестировать около $5 млрд в город, который она выберет местом для своей второй штаб-квартиры, и создать в нем около 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

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