Финансирование гособоронзаказа в 2018 году превысило 21 млрд грн

Основные показатели государственного оборонного заказа в 2018 году значительно увеличены, финансирование увеличено на 37% и превышает 21 млрд грн, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривень. Расстояние между 2017 и 2018 годом увеличено на 37%", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.

В частности, по словам главы государства, гособоронзаказ предусматривает увеличение противотанкового вооружение в четыре раза, средств радиоэлектронной борьбы – в три, а обеспечение антиснайперскими комплексами – в десять.

"У меня была возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад, и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной, как перед президентом и верховным главнокомандующим - это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства – "Стугна", другие, так и иностранного производства. Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в 4 раза. И всё это должно быть непосредственно в АТО", - подчеркнул он.

Глава государства акцентировал внимание на том, что благодаря продуктивной работе власти Украины получат противотанковые комплексы от США. "В результате кропотливой работы нашей команды у нас сегодня есть положительная новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - сказал П.Порошенко.

Также, по словам главы государства, что в гособоронзаказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства. "Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена воинами, - это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от враждебных беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск", - подчеркнул он.

"Очень эффективно наработана технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас увеличена в 4,5 раз", - добавил П.Порошенко, добавив, что это направление является одним их приоритетных.

"Могу отметить, что обеспечение антиснайперскими комплексами будет увеличено в 10 раз", - также сообщил президент.

П.Порошенко напомнил об удачных испытаниях ракетного комплекса "Ольха" и заявил, что поставлено задание в 2018 году завершить процесс испытаний и начали производство "Ольхи" для того, чтобы резко повысить как точность, так и расстояние, на которое могут быть нанесенные удары.