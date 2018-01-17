Экономика

16:41 17.01.2018

ДТЭК заказал у General Electric 26 ветротурбин

ДТЭК заказал у General Electric 26 ветротурбин

Энергохолдинг ДТЭК подписал договор с GE Renewable Energy на поставку, установку и обслуживание 26 ветротурбин мощностью 3 МВт каждая, сообщила пресс-служба украинской компании.

"Оборудование предназначено для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области … Ветротурбины будут доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 году", - говорится в сообщении.

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Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года. Общий плановый объем инвестиций в строительство Приморской ВЭС – более EUR 300 млн.

Как сообщалось, "ДТЭК" в 2011 году начал строительство Ботиевской ветряной электростанции (ВЭС) в Запорожской области и в октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.

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