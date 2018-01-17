Экономика

16:11 17.01.2018

ЕБРР выделил 10 украинским компаниям EUR400 тыс. на поддержку климатических разработок

ЕБРР выделил 10 украинским компаниям EUR400 тыс. на поддержку климатических разработок

10 украинских компаний получили ваучеры на сумму EUR400 тыс. безвозвратной финансовой помощи на развитие и доработку технологий, снижающих выбросы парниковых газов и уменьшающих использование энергоресурсов в рамках программы "Климатические инновационные ваучеры" (КИВ) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил советник Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению на сайте КИВ, компании направят полученные средства на развитие и доработку технологий, снижающих выбросы парниковых газов и уменьшающих использование энергоресурсов в агросекторе, коммунальном хозяйстве, транспортной отрасли, аэрокосмической отрасли и других секторах.

Команда общественной организации Greencubator, уполномоченной ЕБРР для отбора среди частных компаний проектов по снижению вредных выбросов в окружающую среду или сокращению энергопотребления, отобрала победителей второго этапа КИВ из более 40 украинских компаний, подавших свои предложения на конкурс. В отборе приняли участие отраслевые эксперты и представители киевского и лондонского офисов ЕБРР.

Согласно сообщению исполнительного директора 1991 Open Data Incubator Евгении Клепы на ее странице в Facebook, ими стали такие компании: Auto Enterprise, Des Electronics, "Экопрод", "Прана", "Ротор", SolarGaps, X-bim 3D, "Юнаскo Украина", а также проект New Energy Максима Карпаша.

Программа "Климатические инновационные ваучеры" с общим фондом в EUR1 млн, поддерживает украинских разработчиков дружественных климату технологий. К концу 2018г программа планирует оказать поддержку около 50 инновационным проектам в Украине.

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