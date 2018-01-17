Экономика

16:06 17.01.2018

Генпрокурор ждет экспертизы для подтверждения отсутствия нарушений ICU и Ощадбанка в деле о спецконфискации

Генпрокурор ждет экспертизы для подтверждения отсутствия нарушений ICU и Ощадбанка в деле о спецконфискации

 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ждет результатов экспертизы для подтверждения отсутствия нарушений со стороны компании Investment Capital Ukraine (ICU) и Ощадбанка в деле о спецконфискации средств окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Следствие допросило сотрудников НБУ, Ощадбанка и ICU и получило ответ, после этого еще весной прошлого года мы заказали проверку действий ICU со стороны уполномоченного органа центральной власти, он называется Государственная комиссия по ценным бумагам и эта проверка была проведена, результаты этой проверки - коротко звучат, что в действиях брокера нет нарушений действующего законодательства", - сказал генпрокурор в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в среду в Киеве.

Он отметил, что на данный момент проводится еще одна проверка.

Мы ждем ответа экспертизы, и по ее результатам будет принято решение: либо закрытие эпизода об ответственности работников банков и ICU, или предъявление им подозрения или даже обвинения", - сказал Ю.Луценко.

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