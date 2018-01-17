Корпорация "Богдан" поставила 23 школьных автобуса в Волынскую область

ООО "Бас Мотор", структурное подразделение корпорации "Богдан", поставило 23 школьных автобуса в Волынскую область на общую сумму 38,6 млн грн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, автобусы А-22412 поставлялись по итогам выигранных в прошлом году двух тендеров.

Школьный автобус Богдан А22412 производится из агрегатов Ashok Leyland, соответствует экологическому стандарту Евро-5. Автобус рассчитан для перевозки 29 или 31 школьника (в зависимости от комплектации).

Автобусы производятся на автосборочном заводе "Богдан Моторс" в Луцке.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

В январе-сентябре 2017 компания сократила чистый убыток на 52% к аналогичному периоду 2016 года, до 415,88 млн грн (по МСФО), чистый доход сократился на 21%, до 214,08 млн грн