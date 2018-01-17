Экономика

15:04 17.01.2018

Украинские энергетики 17-19 января в связи с непогодой должны быть готовы к быстрому восстановлению энергоснабжения – Зубко

Украинские энергетики 17-19 января в связи с непогодой должны быть готовы к быстрому восстановлению энергоснабжения – Зубко

 Украинские энергетики в ближайшие дни должны быть готовы быстро восстанавливать энергоснабжение, заявляет вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Энергетики должны вовремя обеспечивать восстановление электросетей, который могут подвергаться воздействию не только сильного ветра, и но и находиться под снежными заносами – может быть налипание мокрого снега. Я хотел бы, чтобы 17, 18, 19 января мы были бы готовы не только к очистке транспортных коридоров, но и готовы к быстрому восстановлению энергоснабжения во всех областях", - сказал он в ходе заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за осложнения погодных условий в среду в Киеве.

Г.Зубко также призвал к пересмотру региональных планов, "потому что были остановки транспортного движения – в Одесской области".

"Это означает, что при определенных условиях должна быть готовность предприятий по грузоперевозкам прекратить движение. 19 января у нас праздник, и есть вероятность перемещения большого количества людей. Их надо еще раз предупредить, не перемещаться в другие области без срочной необходимости", - подчеркнул вице-премьер.

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