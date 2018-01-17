Кабмин постановил создать Морскую администрацию – Омелян

Кабинет министров Украины принял решение о создании Морской администрации, которая начнет работу с 1 августа 2018 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Издано постановление Кабмина о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Соответствующее постановление от 6 сентября 2017 №1095 "Об образовании Государственной службы морского и речного транспорта Украины" обнародовано на веб-сайте Кабмина.

Указанная служба будет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры, реализующим госполитику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности).

Согласно положению о службе, в соответствии с возложенными на нее задачами она, в частности, обеспечивает подготовку предложений Мининфраструктуры по заключению, прекращения или приостановления действия, денонсации и присоединения к международным договорам Украины по вопросам морского и речного транспорта; заключает международные договоры Украины межведомственного характера; разрабатывает стратегию обеспечения выполнения обязательств государства флага, государства порта и прибрежного государства по международным договорам в сфере торгового мореплавания и выполняет функции, вытекающие из этих обязательств; готовит предложения по обеспечению интеграции национальной системы морского и речного транспорта в европейскую и мировую транспортные системы и в установленном порядке обеспечивает такую интеграцию; осуществляет контроль над выполнением международных договоров Украины по безопасности судоходства и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Кроме того, администрация: осуществляет контроль над обеспечением безопасности перевозки грузов, пассажиров и багажа на морских и речных судах; над состоянием морских путей, функционированием служб регулирования движения судов и лоцманской проводки; проведением аварийно-спасательных работ на морском и речном транспорте, в акватории морских портов, функционированием систем радионавигации и наблюдения морской подвижной службы; проводит проверки соответствия системы охраны портовых средств; координирует в пределах своих полномочий деятельность капитанов морских портов; осуществляет контроль над заключением договоров обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов морским и речным транспортом; проводит расследование и анализ причин аварийных морских происшествий и транспортных происшествий на внутренних водных путях Украины; осуществляет лицензирование хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, опасных отходов морским и речным транспортом.

Служба также осуществляет регистрацию судов в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины; регистрацию баз для стоянки маломерных судов с размещением информации на своем официальном веб-сайте; осуществляет общее руководство и контроль над дипломированием специалистов морского флота; регистрирует линии заграничного плавания; осуществляет в пределах своих полномочий регулирование торгового мореплавания; готовит представление Мининфраструктуры о назначении и освобождении капитанов морских портов.

Как сообщалось, еще в 2016 году планировалось принятие Кабмином решения о создании Морской администрации Украины. Тогда в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры В.Омелян заявил, что считает своими основными задачами развитие морехозяйственного комплекса, системную работу по созданию качественной морской администрации, реформу ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и завершение работы над законопроектом о концессии.

В Украине ранее действовала Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте ("Укрморречинспекция"). Между тем, согласно постановлению правительства №442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", в Украине создается Государственная служба Украины по безопасности на транспорте создана путем слияния "Укртрансинспекции", "Укрморречинспекции" и переподчинения "Госспецтрансслужбы". Положение о Госслужбе по безопасности на транспорте Кабмин утвердил в феврале 2015 года.

Морская администрация будет размещается на правах аренды в здании Мининфраструктуры.