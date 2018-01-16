Экономика

20:46 16.01.2018

Порошенко: среди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Порошенко: среди приоритетов на 2018 год – замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что одним из приоритетов работы в 2018 году станет приватизация и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"В 2018 году наши приоритеты в реформах не менее амбициозны: приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, налог на выведеный капитал, а не на прибыль, либеральное валютное законодательство", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций в Украине в Киеве во вторник.

Президент отметил, что также к приоритетам года относится необходимость проводить дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательства о национальной безопасности.

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