Гривня на межбанке во вторник подешевела к доллару еще на 4,5 коп.

Гривня на межбанковском валютном рынке во вторник снизилась до 28,635 грн/$1 с 28,59 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,625-28,645 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,6526 грн/$1 с 28,5677 грн/$1. Торговый оборот составил $395,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $175,44 млн.