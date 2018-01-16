Экономика

19:00 16.01.2018

Гривня на межбанке во вторник подешевела к доллару еще на 4,5 коп.

Гривня на межбанке во вторник подешевела к доллару еще на 4,5 коп.

Гривня на межбанковском валютном рынке во вторник снизилась до 28,635 грн/$1 с 28,59 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,625-28,645 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,6526 грн/$1 с 28,5677 грн/$1. Торговый оборот составил $395,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $175,44 млн.

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