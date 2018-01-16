Украинская сторона выполнила все процедурные шаги для восстановительных работ Vodafone в ОРДЛО

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) надеется, что при содействии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области.

"По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук во вторник.

Вместе с тем, украинская сторона отмечает, что процесс решения этой проблемы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) ОРДО гарантии безопасности, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют.

Представители Украины в СЦКК сообщают, что по стоянию на 16 января к ним поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера, из них планово согласованы уже 20 заявок и предоставлены необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО. В то же время со стороны ОРДО согласована только одна заявка.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в т. н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" сообщили, что около 14:10 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории "ЛНР" в связи обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка соседней т. н. "ДНР".

В свою очередь "Vodafone-Украина" заявляла о том, что не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории.

15 января "Vodafone-Украина" попросила о доступе ремонтных бригад на временно неподконтрольные Украине территории (НКТ) для проведения работ по восстановлению связи в зоне АТО.