Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

Рынок акций Украины завершил торги во вторник умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,99% - до 1490,45 пункта, индекс ПФТС – на 0,06%, до 334,18 пункта.

Объем торгов на УБ составил 521,88 млн грн, в том числе акциями - 3,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил почти 60 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,78%), "Центрэнерго" (-1,41%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,4%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,51%) и "Мотор Сичи" (+1,27%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,78% - до 513,61 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (почти 16 млн грн).

В "индексной корзине" лучший рост зафиксирован по бумагам "Агротона" (+3,16%), агрохолдинга ИМК (+1,59%) и "Астарты" (+1,1%).

Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,49%).