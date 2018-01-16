Экономика

18:48 16.01.2018

Налоговые эксперты ЕС рекомендуют исключить 8 стран из списка "налоговых убежищ"

Группа налоговых экспертов Европейского совета рекомендовала исключить восемь стран, в том числе Панаму и Тунис, из "черного" списка "налоговых убежищ", пишет газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

В список также входят Барбадос, Гренада, Южная Корея, Макао, Монголия и ОАЭ.

Налоговые эксперты рекомендуют министрам финансов государств ЕС, которые проведут очередную встречу в следующий вторник, перенести указанные страны из "черного" в "серый" список, поскольку они пообещали провести необходимые реформы.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года министры финансов стран ЕС утвердили "черный список" "налоговых убежищ" из 17 стран, стандарты которых в области налогообложения не соответствуют требованиям ЕС. В "черный список" вошли Бахрейн, Барбадос, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Гренада, Гуам, Маршалловы Острова, Макао, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Самоа, Американское Самоа, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, а также Тунис.

Кроме того, 47 стран, следуя результатам контактов с ЕС, взяли на себя обязательства по устранению недостатков в своих налоговых системах и соблюдению необходимых критериев.

Странам из "серого" списка обычно дается год на устранение недостатков, пишет FT.

С рекомендацией перенести Панаму в "серый" список "налоговых убежищ", "черный" список ЕС "становится просто смехотворным", говорит член Комитета по вопросам экономики и денежной политики Европарламента Маркус Фербер. "Оставление без наказания наиболее крупной в мире "налоговой гавани" станет фатальным сигналом для роли ЕС в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, считает эксперт.

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