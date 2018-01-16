Юрфирма Integrites расширила практику антимонопольного и конкурентного права и международной торговли

Юридическая фирма Integrites расширила практику антимонопольного и конкурентного права и международной торговли.

Как сообщается в пресс-релизе Integrites, советником практики антимонопольного и конкурентного права и международной торговли стал Сергей Лахно, ранее работавший в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), где занимался вопросами применения инструментов экономического анализа в расследованиях о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, формированием эффективной системы контроля и мониторинга предоставления государственной помощи субъектам хозяйствования, а также разработкой методических документов для правоприменительной практики комитета.

С.Лахно специализируется на вопросах международной торговли, антимонопольного и конкурентного права и имеет более чем 15-летний опыт в сфере торгового права, применения торгово-ограничительных мер и вопросов внешнеторгового регулирования.

Он участвовал в торгово-ограничительных расследованиях против украинской продукции на рынках ЕС, Канады, США, Бразилии, Евразийского экономического союза, а также в расследованиях по защите внутреннего рынка Украины от недобросовестного импорта.

В Integrites С.Лахно в основном сфокусируется на работе по инициированию торговых расследований с целью защиты интересов клиентов при импорте продукции в Украину, а также защите интересов клиентов на внешних рынках при проведении торговых расследований против продукции происхождением из Украины (антидемпинговые, специальные, компенсационные расследования). Кроме того, он будет заниматься оценкой соответствия торговых барьеров, с которыми сталкиваются украинские экспортеры на внешних рынках правилам ВТО и обязательствам страны, которая их применяет, а также широким спектром иных вопросов, связанных с внешнеторговой деятельностью компании.

Integrites – международная юридическая фирма с офисами в Украине, России и Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии. Фирма предоставляет клиентам комплексное юридическое сопровождение во всех регионах присутствия.