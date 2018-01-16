Основной собственник Кредобанка намерен принудительно выкупить акции миноритариев

PKO Bank Polski SA (Польша), которому принадлежит 99,629262% акций Кредобанка (Львов), намерен воспользоваться правом принудительного выкупа у миноритариев остальных ценных бумаг.

Как сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник, соответствующее уведомление PKO Bank Polski направил Кредобанку 15 января 2018 года.

Другие детали выкупа в сообщении не уточняются.

Общее количество выпущенных Кредобанком акций составляет 224 млрд 896 млн 946,916 тыс. шт. номиналом 0,01 грн, из которых 833 млн 775,908 тыс. принадлежит минаритарным акционерам.

Ценные бумаги включены в биржевой список "Украинской биржи" (УБ) и ПФТС (обе - Киев). Последняя сделка с акциями Кредобанка на УБ была заключена 12 января 2018 года по курсу 0,021 грн за шт. На ПФТС последний биржевой контракт был заключен 15 сентября 2017 года по курсу 0,0602 грн за шт. Таким образом, общая доля миноритариев оценивается от 17,5 млн грн до 50,19 млн грн.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.

В рамках указанной процедуры Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и BNP Paribas S.A (Франция), в сумме владеющие 99,9998% акций УкрСиббанка (Киев), заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритарных акционеров акций украинского банка.

Кроме того, ЕБРР допускает совместный с Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) выкуп миноритарного пакета акций Райффайзен Банка Аваль (Киев).

Кредобанк основан в 1990 году. Его стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO BankPolski S.A. с долей в структуре акционерного капитала украинского банка 99,629262%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Кредобанк занимал 18-е место (12,989 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.