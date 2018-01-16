Экономика

16:12 16.01.2018

АМКУ согласовал первоочередное право "дочки" P&O Maritime на буксирное обслуживание заказчиков группы "ТИС"

АМКУ согласовал первоочередное право "дочки" P&O Maritime на буксирное обслуживание заказчиков группы "ТИС"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал право буксирного оператора LB Shipping, дочерней компании P&O Maritime, на первоочередное буксирное обслуживание заказчиков услуг группы компаний "ТИС" в порту "Южный" (Одесская обл.) при прочих равных условиях.

Согласно сообщению ведомства, оно согласовало соответствующий акционерный договор между P&O Maritime и компаниями-миноритарными акционерами буксирного оператора, принадлежащими совладельцам группы "ТИС" Андрею Ставницеру и Егору Гребенникову.

В соответствии с договором, миноритарии обеспечат, чтобы ООО "АТИС", являющееся агентом по обслуживанию судов в портах, в первую очередь обращалось к LB Shipping со всеми заказами на услуги буксировки от имени всех заказчиков терминалов группы "ТИС".

"АТИС" также обязуется информировать LB Shipping о более привлекательных предложениях со стороны других поставщиков портовой буксировки и имеет право воспользоваться этими услугами только на таких более привлекательных, чем у LB Shipping, условиях.

Кроме этого АМКУ согласовал на три года договоренность акционеров LB Shipping без письменного согласия не вести, не заниматься, не нанимать, не проявлять заинтересованность или иным образом помогать в любом ограниченном бизнесе, в частности как агент, владелец.

Конечными бенефициарами "АТИС" являются совладельцы "ТИС" Е.Гребенников и Алексей Федорычев. Чистая прибыль "АТИС" в 2016 году составила 34,99 млн грн при выручке 48,96 млн грн.

Как сообщалось, P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный" с помощью покупки соответствующей компании. По данным инвестиционной компании SD Capital, P&O Maritime получила контроль над LB Shipping: приобрела более 50% в LBS B.V. (Амстелвен, Нидерланды), которая одновременно купила более 50% в ООО "БПШ" (Южный Одесской обл.). Последнему принадлежит 99,95% "ЛБШ" - созданной в мае 2017 года компании, которая уже в конце 2017 года начала выигрывать тендеры порта на буксировку. С.Ставницер и Ф.Грушко также выступили опосредованно миноритариями LB Shipping.

P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет разные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров.

P&O Maritime в 2006 году была приобретена DP World Group - одним из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании расположена в порту Джебел-Али (Дубай, ОАЭ). Оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, расположен на берегу Малого Аджалыкского лимана в 27 км к востоку от Одессы. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Зерно", "ТИС-Минудобрения", "ТИС-Руда", "ТИС-Уголь" и "ТИС-Контейнерный терминал". Группа создала порядка 4 тыс. рабочих мест и инвестировала в активы свыше $550 млн.

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