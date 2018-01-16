Экономика

16:02 16.01.2018

ФГИ начал ликвидацию ГХК "Днепровский машзавод"

ФГИ начал ликвидацию ГХК "Днепровский машзавод"

Фонд госимущества (ФГИ) Украины начал ликвидацию Государственной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный завод" (ГХК "ДМЗ", Днепр), сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующее решение о ликвидации ГХК "ДМЗ" принято ФГИ 15 января.

Как сообщалось, ликвидация ГХК была предусмотрена правительством Украины еще в 2011 году, но только после продажи 100% акций единственного входящего в нее КБ "Днепровское", которое, в свою очередь, находится в перечне не подлежащих приватизации объектов госсобственности.

В связи с этим в августе 2017 года Кабмин разрешил ликвидацию ГХК "ДМЗ" не после продажи, а после исключения госпакета КБ "Днепровское" из ее состава.

Согласно предварительным данным годовой финотчетности компании за 2017 год, стоимость чистых активов ГХК составляет 102 тыс. грн, сумма обязательств – 17 тыс. грн, размер собственного капитала – 102 тыс. грн.

По состоянию на 31 декабря 2017 года компания предварительно владеет активами в размере 119 тыс. грн, что позволяет рассчитаться с обязательствами.

Согласно сообщению, по состоянию на дату принятия решение о ликвидации годовая финотчетность ГХК "ДМЗ" аудиторским заключением не подтверждена.

В связи с решением о ликвидации ГХК "ДМЗ" и формированием ликвидационной комиссии также принято решение о прекращении полномочий Наблюдательного совета ГХК во главе с первым заместителем главы ФГИ Дмитрием Парфененко, а также главы правления Василия Пидлубного и члена правления Игоря Кожина.

ГХК "ДМЗ" создана указом президента Украины в ноябре 1995 года с целью развития единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Изначально в его состав входили ПАО "Днепровский машзавод" – тогда единственный в Украине производитель электронного оборудования для автоматических телефонных цифровых станций системы С-32, и КБ "Днепровское".

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