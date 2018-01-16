"Укргазвыдобування" в 2017 г. снизило переработку сырья на 1%

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в 2017 году сократило переработку нефтяного сырья на 1% (на 5,174 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 510,254 тыс. тонн, свидетельствуют данные на сайте компании.

В декабре-2017 переработка сырья увеличилась на 2,6% (на 1,285 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 50,161 тыс. тонн.

Предприятия УГВ в 2017 году произвели 408,664 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (-0,9% к 2016-му), 165,604 тыс. тонн пропан-бутана (-1,6%) и 51,973 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+6,2%).

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Добыча газа УГВ в 2017-м увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м, в т.ч. в декабре – на 4,8% (на 60,161 млн куб. м), до 1 млрд 314,639 млн куб. м.

В то же время добыча газоконденсата, нефти и нефтебитумного флюида за прошлый год снизилась на 2,9% (на 14,21 тыс. тонн) – до 470,89 тыс. тонн, в т.ч. в декабре – на 1,1% (на 0,473 тыс. тонн), до 41,244 тыс. тонн.

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения в 2017 году возрос на 21,2% (на 41,991 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 240,415 тыс. м, в т.ч. в декабре – снизился на 5,9% (на 1,187 тыс. м), до 18,925 тыс. м.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило объемы переработки сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ нарастил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) – до 497,2 тыс. тонн.

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение вдвое по сравнению с 2017 годом – до 484 тыс. м

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.