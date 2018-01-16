Коломойский крайне возмущен обвинениями о системных махинациях

Один из бывших владельцев ПриватБанка (Киев) - Игорь Коломойский - крайне возмущен заявлениями Национального банка Украины (НБУ) о системных махинациях в финучреждении до его национализации.

"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал он службе новостей ТСН.uа во вторник.

При этом И.Коломойский отметил упрек со стороны НБУ в том, что бывший менеджмент банка работал в интересах акционера.

"А в чьих интересах он должен был работать - в интересах Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ) или Гонтаревой с Рожковой (глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова – ИФ)", - вопрошает И.Коломойский.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а банк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн (более $4,4 млрд по текущему курсу) путем выпуска гособлигаций (в том числе на 53,8 млрд грн – с привязкой к курсу доллара) и обмена их на акции.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти на $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

В то же время, согласно меморандуму Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF, к концу сентября 2017 года планировалось завершить форензик аудит (экономическое расследование операций) ПриватБанка для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации в конце 2016 года.

Для этих целей, а также для консультационных услуг по разработке, внедрению и выполнению плана мер по подготовке к национализации ПриватБанка и поиска активов бенефициарных собственников НБУ в феврале 2016 года нанял детективное агентство Kroll, а в июле - консалтинговую компанию AlixPartners. Эти же компании отрабатывали с Нацбанком вопросы координации юридической защиты и претензионно-исковой работы.

Компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что фиучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

НБУ представил результаты форензик аудита ПриватБанка генеральному прокурору Украины, который заверил, что они будут взяты в работу для осуществления уголовного производства.

Kroll основано в 1972 году, его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Спрос на услуги детективного агентства среди финансовых учреждений особенно возрос после финансового кризиса 2007 года и усиления глобального регуляторного надзора.