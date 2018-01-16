Апелляция "Газпрома" на предварительное решение арбитража по спору с "Нафтогазом" о долгах не будет отозвана

Заявление ПАО "Газпром" в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" о контракте на поставку газа отозвано не будет, сообщил "Интерфаксу" зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Что касается окончательного решения арбитража, А.Медведев сказал: "Вчера было сказано, что нового оспаривания не будет. Но мы не отзываем нашу апелляцию по промежуточному решению. Более того, выход окончательного решения означает, что в рамках первоначальной апелляции будут сделаны необходимые уточнения на основе принятого окончательного решения".

Трактовку своей цитаты о том, что "Газпром" после вынесения окончательного решения в принципе не будет обжаловать решение суда, он назвал неверной.

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А.Медведев не раскрыл параметров апелляции, но заметил, что она не затронет подтвержденную судом сумму долга за газ: "Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере. Но в отношении той суммы долга, которая определена арбитражем, мы ожидаем от украинской стороны скорейшего исполнения решения. Тем более, что каждый день $600 тыс. штрафов и пени начисляются украинской стороне. До сих пор они присужденную сумму не оплатили".