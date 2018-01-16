Данилюк назвал отмену решений Кабмина о реорганизации ГФС "недоразумением"

Министр финансов Украины Александр Данилюк обеспокоен решением правительства отменить принятые им ранее решения о реформировании Государственной фискальной службы (ГФС).

"Я обеспокоен решением Кабинета министров, которое было принято, пока я был в командировке в США, относительно отмены направленных на институциональную реформу ГФС, в частности, реорганизацию структуры, привлечение новых лиц и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По словам министра, отмена решений не затормозит реформу службы.

"Те, кто надеялся, что решение Кабмина - это конец реформе, поспешили радоваться. Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, во время которой тот заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС", - написал А. Данилюк.