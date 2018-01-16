Шебелинский ГПЗ в 2017 г. незначительно снизил переработку

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в 2017 году снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в декабре 2017 года ГПЗ увеличил переработку на 2,1% (на 1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 48,3 тыс. тонн.

Таким образом, доля ШГПЗ в общей структуре переработки сырья ПАО "Укргазвыдобування" за 2017 год составила 96,7% (493,5 тыс. тонн из 510,3 тыс. тонн).

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В 2017-м завод сократил производство бензина на 14,4% (на 22,5 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 133,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 16,6% (на 19,4 тыс. тонн), до 97,4 тыс. тонн, мазута – на 33,5% (на 17,1 тыс. тонн), до 34 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ в 2017-м составила 49,4% против 49,7% в 2016 году.

По данным Минэнергоугля, в 2017 году ШГПЗ провел масштабную модернизацию технологического оборудования для повышения качества выпускаемых моторных топлив. В частности, проведена реконструкция и капитальный ремонт всех пяти технологических печей, осуществлено техническое обслуживание и капитальный ремонт компрессора Dresser Rand на установке каталитического риформинга с привлечением иностранных специалистов французской компании-производителя оборудования.

Отработанный катализатор гидроочистки дизельного топлива был заменен на новый, современный катализатор HYT-4118 повышенной активности от компании UOP (США), Этот катализатор на установке гидроочистки дизельного топлива позволяет начать производство дизельного топлива с низким содержанием серы.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

УГВ также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.