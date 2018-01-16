Экономика

14:57 16.01.2018

Шебелинский ГПЗ в 2017 г. незначительно снизил переработку

Шебелинский ГПЗ в 2017 г. незначительно снизил переработку

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в 2017 году снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в декабре 2017 года ГПЗ увеличил переработку на 2,1% (на 1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 48,3 тыс. тонн.

Таким образом, доля ШГПЗ в общей структуре переработки сырья ПАО "Укргазвыдобування" за 2017 год составила 96,7% (493,5 тыс. тонн из 510,3 тыс. тонн).

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В 2017-м завод сократил производство бензина на 14,4% (на 22,5 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 133,8 тыс. тонн, дизтоплива – на 16,6% (на 19,4 тыс. тонн), до 97,4 тыс. тонн, мазута – на 33,5% (на 17,1 тыс. тонн), до 34 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ в 2017-м составила 49,4% против 49,7% в 2016 году.

По данным Минэнергоугля, в 2017 году ШГПЗ провел масштабную модернизацию технологического оборудования для повышения качества выпускаемых моторных топлив. В частности, проведена реконструкция и капитальный ремонт всех пяти технологических печей, осуществлено техническое обслуживание и капитальный ремонт компрессора Dresser Rand на установке каталитического риформинга с привлечением иностранных специалистов французской компании-производителя оборудования.

Отработанный катализатор гидроочистки дизельного топлива был заменен на новый, современный катализатор HYT-4118 повышенной активности от компании UOP (США), Этот катализатор на установке гидроочистки дизельного топлива позволяет начать производство дизельного топлива с низким содержанием серы.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

УГВ также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шебелинский ГПЗ за 11 мес. снизил переработку на 1,1%

Шебелинский ГПЗ за 10 мес. увеличил переработку на 2,9%

Шебелинский ГПЗ за 4 мес.-2017 сократил переработку на 5,6%

Шебелинский ГПЗ остановится на плановый ремонт

Шебелинский ГПЗ в 2016г увеличил переработку на 7,9%

Шебелинский ГПЗ за 11 мес. увеличил переработку газоконденсата на 7,4%

Шебелинский ГПЗ начал производство зимнего ДТ стандарта Евро-5

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть опускаются, Brent подешевела

Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов

Украина присоединилась к международной программе контроля над контейнерными перевозками

ФГИ начал подготовку к конкурсам по продаже 20 крупных предприятий, в том числе ЗАлКа, ОПЗ, ряда облэнерго

"ArcelorMittal Кривой Рог" получил сертификат Kiwa на арматуру для поставок в Нидерланды

Группа "Метинвест" увеличила свою долю в "Азовстали" до 96,74%

Украина в 2017 г. увеличила переработку винограда на виноматериалы на 7%

АМКУ согласовал первоочередное право "дочки" P&O Maritime на буксирное обслуживание заказчиков группы "ТИС"

Citigroup зафиксировал чистый убыток в IV квартале из-за списаний в результате налоговой реформы

ФГИ начал ликвидацию ГХК "Днепровский машзавод"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА