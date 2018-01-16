Ритейлер "Руш" в 2017г открыл 154 магазина Eva

ООО "Руш" (Днепр), собственник украинской сети drogerie-магазинов Eva в Украине, в 2017 году расширило сеть на 154 магазина – до 610 торговых точек в разных городах.

Согласно пресс-релизу компании, в декабре 2017 года открыто пять новых магазинов в Центральной Украине, шесть – на востоке, по пять - на юге и западе страны. Общая торговая площадь сети достигла более 88 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Eva запустила интернет-магазин с доставкой "Новой Почтой" по Украине.

ООО "Руш" основано в 2002 году.

В январе-сентябре 2017 года компания увеличила чистую прибыль на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 167,4 млн грн, чистый доход вырос на 33,6% - до 4,551 млрд грн.

Ритейлер имеет 37 собственных торговых марок (СТМ), которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

В компании работает более 7,600 тыс. чел.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на 16 января 2018 года, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык.

Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.