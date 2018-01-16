ЕС призывает к скорейшему внедрению в Украине закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности"

Европейский союз призывает к скорейшему вступлению в действие закона Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление. В течение последних двух лет Европейский Союз оказывал помощь правительству Украины и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики в процессе разработки нового законодательства о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", - отмечается на странице Европейского Союза в Украине в Facebook.

Кроме того, подчеркивается, что ЕС приветствовал принятие в октябре 2017года изменений в закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" и принятие в целом проекта закона Украины №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" 21 декабря 2017 года.

Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской деятельностью является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения. Прежде всего, это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установление доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговли.

"Мы надеемся, что проект закона №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно быстрее", отмечается в сообщении ЕС.

Как сообщалось, законопроект об аудите принят 229-ю голосами. Однако он еще не подписан. После результативного голосования спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что к нему поступили жалобы о якобы фактах неперсонального голосования за закон, поэтому после рассмотрения другого текущего вопроса он вновь поставит проект №6016-д на голосование для подтверждения.

Затем первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзенык сообщил, что вместо переголосования, недовольные депутаты должны зарегистрировать постановление об отмене закона, который и будет вынесено в парламентский зал.

Ранее сообщалось, что законопроект был разработан с целью приведения норм национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза, в частности с положениями Директивы 43 и Регламента 537 2014 года". В ходе доработки ко второму чтению было решено отложить срок вступления этого закона с 1 мая на 1 октября 2018 года.

Документ, в том числе, внедряет институт общественного надзора за аудиторской деятельностью, который возлагается на Орган общественного надзора, состоящего из совета по надзору за аудиторской деятельностью и инспекции по обеспечению качества.