"Укрзализныця" ввела оплату платежной карточкой в международных кассах

"Укрзализныця" с 16 января ввела опцию по оплате билетов платежными картами в международных кассах, сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"До настоящего времени билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные. Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими странами", - написал он на своей странице в Twitter.

Е.Кравцов также отметил планы расширить сеть международных железнодорожных касс.

Ранее он сообщил, что в 2017 году в международном сообщении Украина - ЕС перевезено в 5,5 раза больше пассажиров, чем в 2016-м. За 11 месяцев поездами за границу путешествовали 205 тыс. чел.