Экономика

18:19 15.01.2018

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес. 2017г выросло более чем в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 11 мес. 2017г выросло более чем в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2017 года увеличилось более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило $5,212 млрд (в январе-ноябре 2017 года – $2,330 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в ноябре негативное сальдо внешней торговли товарами составило $638,7 млн, тогда как в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн,

В январе-ноябре 2017 года экспорт товаров по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 20,6% (на $6,753 млрд), составив $39,486 млрд, импорт – на 27,5% (на $9,635 млрд) до $44,698 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за 11 мес. 2016г – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.

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