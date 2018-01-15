Экономика

15:53 15.01.2018

Аудит банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства и владельцев банка к убыткам на 2,5 млрд грн

Аудит банка "Хрещатик" свидетельствует о причастности руководства и владельцев банка к убыткам на 2,5 млрд грн

Форензик аудит (комплексный анализ) банка "Хрещатик", который был признан неплатежеспособным в апреле 2016 года, свидетельствует о причастности руководства и владельцев финучреждения к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на веб-сайте.

Согласно сообщению, форензик аудит банка провела компания "Актио" по инициативе ФГВФЛ. Проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года, действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов. Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования: значительная часть кредитов, предоставленных банком юридическим лицам, относилась к категории необеспеченных, а также неэффективность решений при проведении операций с ценными бумагами.

Начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов и продолжало политику их дальнейшего снижения, что в дальнейшем привело к неспособности банка выполнять свои обязательства.

Как сообщалось, НБУ 5 апреля 2016 года отнес банк "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, а 2 июня этого же года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Главной причиной отнесения банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных послужило невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности. Помимо этого, деятельность КБ "Хрещатик" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов центробанка.

По данным НБУ, конечными владельцами банка"Хрещатик" являлись Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная громада Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.

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