"Укрнафта" считает некорректными данные ГФС о росте ее долгов по налогам

ПАО "Укрнафта" считает некорректными данные Государственной фискальной службы (ГФС) о росте ее долгов по налогам в 2017 году, сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 31 декабря 2017 года просроченный налоговый долг, учитываемый компанией, составляет 11,85 млрд грн, тогда как на 31 декабря 2016 года он составлял 11,95 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" считают некорректными действия и подсчеты ГФС.

"Компании стало известно, что в течение 2017 года ГФС практиковала самостоятельное зачисление текущих рентных платежей "Укрнафты" в погашение налогового долга. В то же время ГФС противоправно начисляла 20% штрафа к сумме долга, что приводило к искусственному увеличению размера налогового долга и объясняет, почему при полном выполнении текущих налоговых обязательств со стороны "Укрнафты" ГФС ежемесячно отчитывалась о росте налогового долга с начала 2017", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими экс-акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.