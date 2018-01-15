Экономика

15:20 15.01.2018

Стартовая стоимость акций Николаевской ТЭЦ к новому конкурсу будет снижена на 41%

Стартовая стоимость акций Николаевской ТЭЦ к новому конкурсу будет снижена на 41%

Стартовая стоимость 99,9% акций "Николаевской теплоэлектроцентрали" (ТЭЦ) определена на уровне 57,016 млн грн, сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

ТЭЦ будет выставлена на продажу после того, как Кабинет министров Украины утвердит новые условия приватизации объекта.

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Как сообщалось, предыдущий конкурс по продаже акций Николаевской ТЭЦ не состоялся из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена была установлена на уровне 97 млн грн.

Николаевская ТЭЦ, установленной электрической мощностью 40 МВт и тепловой – 410 Гкал/ч, обслуживает около 39,4 тыс. потребителей города.

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