В МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам

Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена на имя главы администрации президента Украины Игоря Райнина.

"Подача президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440) должна была стать правильном шагом в этом направлении (борьбы с коррупцией). Однако у нас есть серьезная обеспокоенность тем проектом закона, который был подан 22 декабря, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме Р. ван Родена, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Издание сообщает, что всего в документе - 9 системных замечаний.

В частности, в МВФ настаивают на том, чтобы в состав Совета международных экспертов были включены не только международные организации, но также представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", а его представителям было предоставлено право блокировать назначение недобропорядочных судей.

"Роль общественного совета международных экспертов должна быть ключевой, а не просто консультативной... Отрицательное решение совета относительно кандидата должно быть обязывающим для Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в письме МВФ.

Также юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда, цитируя содержание письма. "Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня... Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об АКС. МВФ готов помочь Администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в документе.

Письмо также направлено ряду украинских высокопоставленных лиц, в частности, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря его текст обнародован на сайте парламента.