Энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к сети – "Энергоатом"

В воскресенье, 14 января, в 16.00 энергоблок №6 Запорожской АЭС был подключен к сети после проведения планового капитального ремонта и в настоящее время ведется набор мощности, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4тыс. 820 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.