Экономика

18:10 12.01.2018

Энергокомпания "ЦЭК" купит инвестсертификаты на 45 млн грн

Энергокомпания "ЦЭК" купит инвестсертификаты на 45 млн грн

Энергоснабжающая компания ЧАО ПЭЭС "ЦЭК" (Днепр) намерена купить у ООО "Инвестиционная рада" (Киев) инвестиционные сертификаты на 45 млн грн, сообщила энергокомпания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующую покупку наблюдательный совет "ЦЭК" согласовал на заседании 12 января.

Сертификаты эмитированы венчурным инвестиционным фондом "ГИЗ Первый" КУА "ГИЗ Капитал".

Собственником "ЦЭК" является компания Energy Standard Fund Management LTD (из группы бизнесмена Константина Григоришина), компании "Инвестиционная рада" – Руслан Арсирий.

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