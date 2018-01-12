"Укргазвыдобування" закупит для филиалов 59 малых автобусов "Богдан"

ООО "Торговый дом "Динат Груп" (Киев) признан победителем торгов на поставку в адрес ПАО "Укргазвыдобування" 59 пассажирских автобусов на сумму 129,8 млн грн, сообщается на портале публичных закупок ProZorro.

Торги проводились по процедуре допороговой закупки.

ТД "Динат Групп", которая является официальным представителем производителей автобусов "Богдан", "Эталон" и Ataman, предложила пригородные автобусы малого класса Богдан А22212 длиной 8,2 м пассажировместимостью 30 человек.

В аукционе также участвовало ООО "Автоград-2007" - официальный дилер по продаже автобусов Isuzu и автобусов Ataman производства ПАО "Черкасский автобус", который предлагал пригородные автобусы малого класса Ataman 09216 по той же цене – 129,8 млн грн.

Автобусы должны быть поставлены в течение 120 календарных дней со дня заключения договора.

Согласно документации, пять автобусов будут поставлены во Львов, 38 ед. – в Полтаву и четыре – в Полтавскую обл., 11 ед. в Харьковскую область и один автобус в Харьков.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Автобус "Богдан А22212" имеет агрегатную базу с двигателем экостандарта Евро-5 производства индийской компании Ashok Leyland. Коробка передач и механизм рулевого управления – также от Ashok Leyland, но произведенные по лицензии немецкого автоконцерна ZF.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.