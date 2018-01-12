Экономика

17:58 12.01.2018

"Укргазвыдобування" закупит для филиалов 59 малых автобусов "Богдан"

"Укргазвыдобування" закупит для филиалов 59 малых автобусов "Богдан"

ООО "Торговый дом "Динат Груп" (Киев) признан победителем торгов на поставку в адрес ПАО "Укргазвыдобування" 59 пассажирских автобусов на сумму 129,8 млн грн, сообщается на портале публичных закупок ProZorro.

Торги проводились по процедуре допороговой закупки.

ТД "Динат Групп", которая является официальным представителем производителей автобусов "Богдан", "Эталон" и Ataman, предложила пригородные автобусы малого класса Богдан А22212 длиной 8,2 м пассажировместимостью 30 человек.

В аукционе также участвовало ООО "Автоград-2007" - официальный дилер по продаже автобусов Isuzu и автобусов Ataman производства ПАО "Черкасский автобус", который предлагал пригородные автобусы малого класса Ataman 09216 по той же цене – 129,8 млн грн.

Автобусы должны быть поставлены в течение 120 календарных дней со дня заключения договора.

Согласно документации, пять автобусов будут поставлены во Львов, 38 ед. – в Полтаву и четыре – в Полтавскую обл., 11 ед. в Харьковскую область и один автобус в Харьков.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Автобус "Богдан А22212" имеет агрегатную базу с двигателем экостандарта Евро-5 производства индийской компании Ashok Leyland. Коробка передач и механизм рулевого управления – также от Ashok Leyland, но произведенные по лицензии немецкого автоконцерна ZF.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"АвтоКрАЗ" в 2017г многократно увеличил поставки техники в адрес "Укргазвыдобування"

"Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение еще 42 скважин

"Укргазвыдобування" достигло планки добычи 15 млрд куб. м газа в 2017г

"Укргазвыдобування" решило не подписывать договора с "дочкой" PGNIG на бурение за 2,9 млрд грн

Госгеонедр продлила спецразрешение "Укргазвыдобування" на крупнейшее месторождение компании

"Укргазвыдобування" отобрала СК "Гардиан" для страхования перевозки опасных грузов

"Укргазвыдобування" подписало контракт с немецкой Bentec на поставку 5 буровых за $110 млн

Госгеонедра анонсируют проверки в 2018г. "Укрнафты" и "Укргазвыдобування"

"Укргазвыдобування" подписало контракт с Weatherford на ловильные работы в скважинах за 613 млн грн

Украине не стоит ожидать зарубежных инвестиций в разработку месторождений при существующих рентных ставках – глава "Укргазвыдобування"

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи Jaguar Land Rover в 2017г выросли на 7% и достигли рекорда

Журнал Penthouse обанкротился в третий раз

Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира

Энергокомпания "ЦЭК" купит инвестсертификаты на 45 млн грн

НБУ не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке

Цены на нефть снижаются с 3-летнего максимума

ГП "Завод им. Малышева" обеспечил отгрузку очередной партии МТО для пакистанского ОБТ Al-Khalid

Нацкомфинуслуг отказала "Юниверсал Иншуренс Брокер" во внесении в реестр страховых брокеров

Фунт вырос до максимума с 2016г на сообщениях о мягкой позиции Мадрида и Амстердама по Brexit

Топливо на АЗС Украины подорожает еще на 50 коп./литр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА